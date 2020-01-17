مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 42ر267 نقطة، أو92ر0% ، ليصل إلى 64ر29297 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 52ر27 نقطة، أو 84ر0% ، ليصل إلى 81ر3316 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 44ر98 نقطة ، أو 06ر1% ، ليصل إلى 13ر9357 نقطة.