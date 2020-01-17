الشباب .. تدريبان بينهما ودية

وقف الإسباني لويس جارسيا مدرب فريق الشباب لكرة القدم، أمس، على مستويات العناصر البديلة من خلال مباراة ودية اكتسح فيها الليث ضيفه المحمل 6 /0، وذلك في إطار سعيه لاختيار أسماء تعوض النقص الحالي بسبب ظروف الإصابات والإيقافات وعلى رأس القائمة الثلاثي محمد سالم، متعب المفرج، والبرازيلي سيبا، حيث ظهر المدافع الروماني جامان، بعد غيبة إثر تحويله لخانة الاستثمار.

وتبادل تسجيل سداسية الشباب في المحمل كل من ـ حسن الراهب (هدفين)، إلى جانب محمد السهلاوي، حسن القيد، ريان الفورجي، ومحمد الشايع.

وشمل النصف الثاني من اليوم التدريبي، مرانا اعتياديا للشباب صباحا للجوانب اللياقية ومساء للخطط والتطبيقات الفنية بمشاركة العناصر الأساسية تحضيرا للقاء الرد أمام الشرطة العراقي في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد الفوز ذهابا 6 /0.