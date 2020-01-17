الهلال .. أول الواصلين

تأهل فريق الهلال لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كأول الواصلين لهذا الدور بعد أن تخطى الاتفاق 2 /1 أمس ضمن الدور ربع النهائي.

بكر الهلال في تسجيل الهدف الأول عن طريق صالح الشهري (4) بعد أن استغل تمريرة عرضية من محمد البريك لعبها مباشرة على يمين الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وتسبب محمد جحفلي مدافع الهلال في ضربة جزاء للاتفاق (84) تقدم لها فيليب كيس، الذي سددها على يسار الحارس عبد الله المعيوف.

وعاد الشهري في الشوط الأول الإضافي إلى تسجيل هدف التقدم للهلال (97) بعد أن استغل مرة أخرى عرضية البريك ليضعها من تحت قدمي الحارس مبولحي.

وسيلاقي الهلال في نصف النهائي الفائز من مباراة الفتح وأبها غدا. ويحل فريق النصر لكرة القدم ضيفا ثقيلا على العدالة اليوم ضمن ثاني مباراة في دور ربع النهائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وصعد النصر إلى دور الثمانية على حساب ضمك 4 /2، بينما تأهل العدالة عقب تمكنه من تخطي الشعلة بثنائية نظيفة في دور الـ16.

وينتظر أن يستعيد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر خدمات كل من عبدالرحمن العبيد، والقائد عمر هوساوي، بينما يغيب الحارس وليد عبدالله، وحمد المنصور، وعبدالله مادو. في المقابل، سيكون فريق التونسي ناصيف البياوي كامل العدد حينما يلاقي النصر دون غيابات، مع إمكانية الزج بأسماء جديدة تشارك لأول مرة في البطولة.