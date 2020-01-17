الاتحاد يفحص الكعبي في دبي

ينتظر أن يصل المغربي أيوب الكعبي لاعب الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم إلى دبي خلال الساعات المقبلة وذلك لإجراء الفحوص الطبية تمهيدا لانتقاله لنادي الاتحاد بعقد يمتد إلى عامين ونصف العام مقابل 2.5 مليون دولار.

وكانت إدارة الاتحاد قد كثفت اتصالاتها باللاعب ووكيل أعماله من أجل حسم الصفقة خلال اليومين المقبلين نظرا لحاجة الفريق لخدمات مهاجم هداف بجانب هارون كمارا والبرازيلي رومارينهو. في المقابل، كشفت المصادر أن الحارس البرازيلي جروهي ومواطنه جوناس أصبحا قاب قوسين أو أدنى من المغادرة حيث يفاضل المدرب الهولندي تين كات مع إدارة النادي لاختيار أحدهما للبقاء مع الفريق والآخر للمغادرة.