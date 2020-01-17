العيسى: العدالة يغلق ملعبه

شدد إبراهيم العيسى، اللاعب السابق في نادي النصر، على أن التركيز وعدم الاستعجال مع احترام الخصم سيؤمن لفريقه تخطي عقبة العدالة، وخطف ورقة التأهل لدور الأربعة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال "مباراة ليست سهلة رغم الفوارق الفنية والنقطية، التي ترجح النصر صاحب المركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على العدالة صاحب المركز الـ15، مباريات الكؤوس تختلف كليا، دائما يكون فيها التركيز أعلى".
وأضاف "العدالة يعتمد على إغلاق ملعبه واللعب على المرتدات وحينما يستقبل هدفا يبدأ بفتح الملعب، وهذا ما قد يسبب له نتائج كبيرة في أغلب مبارياته، عكس النصر الذي يتميز بالتنظيم ويملك عناصر أجنبية على مستوى عالٍ وهو منافس على الدوري بشكل قوي".
وقال "لا يجب أن نحكم على النصر، من مباراة الاتحاد، في الجولة الـ14 من دوري المحترفين، لأن لها ظروفها من إيقافات وإصابات، لكن الفريق الآن شبه مكتمل ما سيجعل النصر، الأقرب للتأهل".
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