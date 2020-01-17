العبدالله: أشعر بالنصر

توقع عبدالله العبدالله المشرف العام على فريق العدالة لكرة القدم، تحقيق الفوز على النصر، في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال "أشعر أننا سنفوز، ونخطف بطاقة التأهل، النصر منافس لا يحتاج مني إلى الحديث عنه، بطل دوري المحترفين، وحقق السوبر السعودي"، مشددا على أن همهم الرئيس تحقيق مستوى مميز، وتجهيز الفريق لباقي مباريات الدوري.

وقال، "سيشارك لاعبون جدد اليوم، مثل هذه المباريات الكبيرة هي الإعداد الأفضل لمباريات الدوري، خاصة أن الفريق أصبح في حاجة ماسة إلى تحقيق الانتصارات لتجاوز أزمة خطر الهبوط، أشعر بتفاؤل، وبإذن الله يتحقق الفوز".

وتابع، "مشكلة الفريق أنه يقدم مستويات كبيرة في الدوري وأمام فرق كبيرة كذلك، لكنه لا ينتصر، فأغلب مبارياتنا نفرض السيطرة ونقدم المستوى، لكن التوفيق ونقص الخبرة تضيع جهودنا، آخرها مباراة الفيحاء في الدوري، خسرنا بخطأ في الوقت القاتل أضاع علينا فوزا مستحقا، أتمنى تجاوز هذه العوامل، وأن تكلل سيطرتنا في المباريات بالانتصارات".