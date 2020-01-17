جروس يفضل عدم المجازفة بهوساوي

حذر السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، اللاعبين من الأخطاء التي قد تكلفهم مغادرة كأس خادم الحرمين الشريفين، من محطة ربع النهائي التي سيحل فيها غدا ضيفا على الوحدة، وقال "مثل هذه اللقاءات تحتاج إلى تحضير ذهني بشكل كبير في ظل صعوبتها، نحتاج إلى جهد كبير لخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف، "أثق كثيرا بإمكاناتكم كلاعبين. لدينا هدف في هذه البطولة بالذات للمنافسة وإظهار كل ما لدينا من إمكانات لأجل الاستمرار فيها باعتبارها هدفا رئيسا هذا الموسم".

من جانب آخر، أوضحت المصادر أن جروس، اجتمع بالجهاز الطبي الذي يقوده التونسي حاتم جمعة للحديث حول حالة اللاعب معتز هوساوي الذي لا يزال يواصل المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي، للمناقشة حول الاعتماد عليه بعد مباراة الوحدة، حيث فضل الجميع عدم المجازفة به بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ميدانيا، شرح جروس، للاعبين الأسلوب التكتيكي الذي ينوي تطبيقه أمام الوحدة، بعد أن بين لهم نقاط القوة والضعف كافة، التي يجب استغلالها، إلى جانب مناورة تطبيقية.