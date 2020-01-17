«رالي داكار» .. إسدال الستار في القدية

يسدل الستار اليوم على رالي داكار السعودية 2020، عندما ينهي السائقون المشاركون في السباق مغامراتهم بالوصول إلى خط نهاية المرحلة الـ12 في "القدية".

وسيشهد حفل الختام بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تتويج الفائزين بالفئات الخمس للرالي على منصة قرية داكار التي ستفتح أبوابها للجمهور طوال اليوم للاحتفال بانتهاء النسخة الأولى على الإطلاق من داكار في قارة آسيا بعد 13 يوما من الإثارة والتشويق قطع خلالها المتسابقون أكثر من 7500 كيلو متر بطول صحراء السعودية وعرضها.

وتحتضن قرية داكار في اليوم الختامي لداكار السعودية 2020 سلسلة من الفعاليات الرياضية والموسيقية، حيث يتوافد السائقون والدراجون المشاركون في السباق من الساعة 1.00 ظهرا وحتى السابعة مساء بعد وصولهم إلى خط النهاية، قبل أن يتم تتويج الفائزين بالفئات الخمس من الساعة 7 وحتى 9 مساء.

وتشهد المرحلة الـ12 من "داكار السعودية 2020" وصول المشاركين من حرض إلى القدية، حيث تصل مغامرة داكار إلى نهايتها بعد أكثر من 7500 كيلو متر من التشويق والمتعة عبر التضاريس الفريدة والطبيعة الخلابة لصحراء السعودية، قبل أن يتم تكريم الفائزين برالي داكار السعودية 2020 على منصة خاصة أمام المنحدر الجبلي الشهير بالقدية. وأصبح الإسباني كارلوس ساينز على بعد 447 كيلومترا، بينها 374 كيلومترا مرحلة مخصصة للسرعة، من لقبه الثالث على الرغم من فوز زميله في ميني الفرنسي ستيفان بيترهانسل في المرحلة الـ11.

ويدخل ساينز، الفائز بلقب فئة السيارات عامي 2010 و2018، المرحلة الختامية وهو في الصدارة بفارق 10 دقائق و17 ثانية عن حامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا) الذي حل ثانيا بفارق 10 ثوان فقط عن بيترهانسل صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب.

وعزز السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) مركزه الرابع في الترتيب العام باحتلاله المركز السابع في المرحلة قبل الأخيرة.

واحتدمت المنافسة على لقب فئة الدراجات بعد أن حقق التشيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا) فوزه الثاني في النسخة الحالية والخامس في تاريخ مشاركاته.

ويستطيع الجمهور المشاركة في الأجواء الاحتفالية المصاحبة لختام رالي داكار السعودية 2020 من خلال الفعاليات المقامة في قرية داكار طوال اليوم ابتداء من الواحدة ظهرا، كما سيكون للأطفال والعائلات نصيب من فعاليات قرية داكار، حيث يمكن للصغار والكبار على حد سواء الاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية ليحظى الحضور بتجربة متكاملة من المتعة والترفيه.

وتستضيف قرية داكار من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة صباحا حفلا غنائيا يحييه نخبة من النجوم العالميين، ليحتفل جمهور الرالي الأكثر تحديا في العالم مع أبطال المغامرة من السائقين والدراجين، قبل أن يختتم الاحتفال بعرض للألعاب النارية.