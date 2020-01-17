أخبار السوق

«هيئة السوق» توافق على زيادة رأسمال «تهامة»



وافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 100 مليون ريال.

وحسب بيان الهيئة على “تداول” أمس، فإن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وسيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأشارت، إلى أنه سيحدد سعر الطرح، وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.



«مهارة» تعين «النجيدي» رئيسا تنفيذيا للشركة



وافق مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية، على تعيين عبدالكريم بن حمد النجيدي عضو مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من أمس.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أن صدور قرار مجلس الإدارة الصادر في التقرير أمس، بإنهاء خدمات يوسف بن محمد القفاري الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارا من 16 يناير الجاري، مبينة أن أسباب إنهاء الخدمات جاء وفقا لنظام العمل السعودي.

وأعلن المجلس موافقته على تعيين سليمان بن ناصر الهتلان في منصب العضو المنتدب للشركة اعتبارا من 16 يناير الجاري، حتى نهاية دورة المجلس الحالية.



«أسيج» توصي بتخفيض رأسمالها 29.5 %



أوصى مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني “أسيج للتأمين”، بتخفيض رأسمال الشركة، ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا لبيان الشركة على “تداول” أمس، قرر مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس المال بنسبة 29.5 في المائة، من 200 مليون ريال، إلى 141 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 20 مليون سهم، إلى 14.1 مليون سهم.

وأضافت “أسيج”، أنه سيتم إلغاء 5.9 مليون سهم من أسهم الشركة؛ لإطفاء الخسائر المتراكمة، مؤكدة عدم وجود تأثير في التزاماتها المالية نتيجة عملية التخفيض.



22 يناير .. التصويت على زيادة رأسمال «مجموعة السريع»



دعت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، المساهمين الكرام إلى أنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة المقرر عقده الأربعاء 22 يناير 2020، في فندق مريديان طريق المدينة في جدة. وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أمس، أن التصويت سيكون متاحا للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا الأحد 19 يناير 2020، حتى الساعة الرابعة عصرا، يوم انعقاد الجمعية.