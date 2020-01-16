الذهب ينتعش بعد اتفاق التجارة المبدئي .. وهدوء يهيمن على سوق العملات

ارتفعت أسعار الذهب أمس متغلبة على انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب "رويترز"، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.15 في المائة إلى 1556.25 دولار للأوقية (الأونصة).

ومما فرض مزيدا من الضغط على أسعار الذهب أن صعدت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية مع ترحيب المستثمرين بالاتفاق التجاري.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2270 دولارا للأوقية بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2288.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1013.82 دولار بعدما وصل لأعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 2018 في وقت سابق عند 1027.44 دولار، وارتفعت الفضة 0.13 في المائة إلى 18.01 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، تجاهلت العملات الرئيسية إلى حد كبير توقيع اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين، إذ إن معظم المسائل التي جرى الاتفاق عليها كانت متوقعة من جانب المستثمرين منذ الصيف.

وسجل اليورو مقابل الدولار ارتفاعا نسبته 0.1 في المائة إلى 1.1164 دولار، ما يماثل أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه في اليوم السابق.

وتراجع مؤشر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة لأدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 97.14 نقطة.

وارتفع اليوان الصيني، العملة الأكثر تأثرا بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ نحو عامين، 0.1 في المائة إلى 6.8852 للدولار في السوق الخارجية، بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.8662 الذي قفز إليه يوم الثلاثاء الماضي.

وتراجعت العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا 0.1 في المائة إلى 110.03 للدولار بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.6916 دولار أمريكي، والعملتان مقياسان لحالة التوتر.

وزاد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في ستة أيام عند 1.3065 دولار، وجرى تداول العملة البريطانية مقابل اليورو عند 85.45 بنس بارتفاع 0.1 في المائة.

وانخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الاسترليني 0.1 في المائة عند مستوى 1.3052 دولار، كما هبطت أمام العملة السويسرية بنحو 0.1 في المائة إلى مستوى 0.9630 فرنك.