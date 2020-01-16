مخزونات الشركات الأمريكية تتراجع 0.2%.. أكبر هبوط منذ 2017

سجلت مخزونات الشركات الأمريكية أكبر هبوط في أكثر من عامين ونصف العام في نوفمبر مع تعافي المبيعات، مما يشير الى تراجع في الاستثمار في المخزونات ربما ساهم في إبطاء النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2019 .

وقالت وزارة التجارة اليوم إن مخزونات الشركات هبطت 0.2 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2017، بعد زيادة بلغت 0.1 بالمئة في أكتوبر. والمخزونات مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن المخزونات ستنخفض 0.1 بالمئة في نوفمبر.

وتسارعت وتيرة تراكم المخزونات في الفترة من الربع الثالث من 2018 حتى الرابع الأول من 2019، قبل أن يتحول إلى التراجع في الربعين الثاني والثالث.

وتعافت مبيعات الشركات 0.7 بالمئة في نوفمبر، وهى أكبر زيادة منذ مارس ، بعد هبوط بلغ 0.2 بالمئة في الشهر السابق.