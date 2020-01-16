مؤشر أكبر 500 شركة مالية في الأسهم الأمريكية يتخطى 3300 نقطة لأول مرة

تخطى المؤشر ستاندرد آند بورز لأكبر 500 شركة مالية في الأسهم الأمريكية مستوى 3300 نقطة للمرة الأولى وسجل كل من المؤشرين داو جونز الصناعي وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم، بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريا مبدئيا.

وصعد داو جونز 101.73 نقطة، أو 0.35 بالمئة إلى 29131.95 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 13.68 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 3302.97 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 54.75 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 9313.45 نقطة.