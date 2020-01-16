تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بالرغم من تباطؤ في الآونة الأخيرة في نمو الوظائف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 204 آلاف للأسبوع المنتهي في 11 يناير. وبعد التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، ابتعدت الطلبات عن الصعود الذي شهدته في أوائل ديسمبر، والذي تم إرجاعه إلى قدوم يوم عيد الشكر في موعد متأخر عن المعتاد. ولم يطرأ تعديل على بيانات طلبات الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 216 ألف طلب جديد في أحدث أسبوع. وقالت وزارة العمل إن الطلبات في ولاية ألاباما فقط جرى تقديرها الأسبوع الماضي.

شهدت الطلبات تقلبا في أواخر 2019، إذ تراجعت الطلبات إلى 203 آلاف في نهاية نوفمبر وقفزت إلى 252 ألفا في أوائل ديسمبر.

وتراجع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 7750 إلى 216 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.