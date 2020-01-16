إيرادات "مورجان ستانلي" تفوق التوقعات.. ارتفعت بنسبة 28%

اختتم بنك مورجان ستانلي موسم أرباح كبرى البنوك الأمريكية بإعلان مدو حيث تجاوز بفارق مريح توقعات الأرباح الفصلية وأثار احتمالا بأن يرفع البنك المُدرج في وول ستريت أهدافه الاستراتيجية.

وحقق البنك معظم الأهداف المالية الفصلية الرئيسية التي وضعها الرئيس التنفيذي جيمس جورمان مدفوعا بتعزز أنشطته لتداول السندات وأنشطة التعهد بتغطية الاكتتاب، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت إيرادات مورجان ستانلي من المبيعات والتداول 28 بالمئة إلى 3.19 مليار دولار. وارتفعت مبيعات تداول السندات بأكثر من مثليها إلى 1.27 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت إيرادات الأنشطة المصرفية الاستثمارية، التي تشمل تقديم المشورة بشأن الصفقات ومساعدة الشركات على جمع الأموال، 11.2 بالمئة مدعومة بزيادة نشاط التعهد بتغطية الاكتتابات في سندات وأسهم. وقال البنك إن الأرباح العائدة للمساهمين العاديين ارتفعت إلى 2.09 مليار دولار أو 1.30 دولار للسهم في الربع المنتهي في 31 ديسمبر مقارنة مع 1.36 مليار دولار أو 80 سنتا للسهم قبل عام.

وتوقع محللون أرباحا قدرها 99 سنتا للسهم وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.