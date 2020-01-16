وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد أن واشنطن هددت بزيادة الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية نبأ صحافيا مفاده أن الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت أنيغريت كرامب-كارينباور في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى لندن بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست "هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود".

وذكرت الصحيفة أن ترامب هدد بذلك في حال لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بالتخلف عن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

كما وقعت الصين والولايات المتحدة وروسيا الاتفاق لكن ترامب انسحب منه بشكل أحادي في 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وردت طهران بالوقف التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت لندن وباريس وبرلين الثلاثاء أنها فعلت آلية فض النزاع لالزام طهران باحترام تعهداتها.

