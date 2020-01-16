للعام السادس على التوالي ..ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 1.2% سنويا، ليستمر ارتفاعها للعام السادس على التوالي. وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي حوالي 15.3 مليون سيارة.

وذكر الاتحاد في بيان إن "العام بدأ ضعيفا" مع تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات في سبتمبر 2018، مما أدى إلى تراجع المبيعات في الشهور التالية.

وأضاف أن الأداء القوي للمبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة المبيعات في ديسمبر الماضي بنسبة 21.7% سنويا، أدى إلى انتعاش السوق الأوروبية ، بحسب "الألمانية" .

ومن بين الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد ارتفعت المبيعات السوق الألمانية خلال العام الماضي بنسبة 5% وفي فرنسا بنسبة 1.9 % وفي إيطاليا بنسبة 0.3 % في حين تراجعت في إسبانيا بنسبة 4.8% وفي بريطانيا بنسبة 2.4%.

وحافظت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات على حصتها من سوق الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بمبيعات وصلت إلى 3.7مليون سيارة، بزيادة نسبتها 3.1% عن العام السابق لتصل حصتها من السوق إلى 24.3%.

وفي المركز الثاني جاءت مجموعة "بي.إس.أيه" الفرنسية التي تنتج سيارات "بيجو" و"ستروين" بحصة قدرها 15.9% ثم "رينو" الفرنسية بحصة قدرها 10.6% وفي المركز الرابع جاءت مجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8% و"بي.إم.دبليو" 6.6% و"دايملر" 6.4% من السوق.

وتراجعت مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية من المركز الخامس إلى المركز الثامن خلال العام الماضي مع تراجع مبيعاتها بنسبة 7.3% وحصتها السوقية إلى 6.1%.

