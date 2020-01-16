تراجع وتيرة زيادة أسعار العقارات في الصين

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الخميس تراجع وتيرة زيادة أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي.

وذكر المكتب أن الأسعار في المدن الكبرى وبالتحديد بكين وشينشن وشنغهاي وجوانجشو زادت بنسبة 0.2% خلال ديسمبر الماضي بعد زيادتها بنسبة 0.6% خلال نوفمبر الماضي.

وارتفعت الأسعار في مدن الفئة الثانية بالصين بنسبة 0.3% في حين زادت أسعار المساكن الحديثة في مدن الفئة الثالثة بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي بحسب "الألمانية".

وزادت الأسعار في 50 مدينة من بين 70 مدينة شملها مسح مكتب الإحصاء الوطني لأسعار المساكن خلال الشهر الماضي. وزادت الأسعار في 68 مدينة على أساس سنوي.

وقال كونج بينج كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني إن سوق العقارات في الصين مازالت مستقرة بصورة عامة.