أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، عن الفترة من 01/10/2019 وحتى 31/12/2019
وأضافت الشركة انه ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 27/05/1441 هـ الموافق 22/01/2020
وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 10,200,000 ريال سعودي ، كما بلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 60000000
بقيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.17 ريال ونسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.70%
وسيتم دفع التوزيعات خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق
"ملكية ريت" توزع أرباح نقدية بنحو 10مليون ريال للربع الرابع 2019
أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، عن الفترة من 01/10/2019 وحتى 31/12/2019
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