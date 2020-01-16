"ملكية ريت" توزع أرباح نقدية بنحو 10مليون ريال للربع الرابع 2019

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، عن الفترة من 01/10/2019 وحتى 31/12/2019

وأضافت الشركة انه ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 27/05/1441 هـ الموافق 22/01/2020

وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 10,200,000 ريال سعودي ، كما بلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 60000000

بقيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.17 ريال ونسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.70%

وسيتم دفع التوزيعات خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق