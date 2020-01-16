النفط يغلق على انخفاض طفيف بعد توقيع اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء مع تعرضها لضغوط من بيانات تظهر زيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، لكنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين واشنطن وبكين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64 دولارا للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 57.81 دولار.

وقال متعاملون ان أسعار النفط قلصت خسائرها الأولية بفعل "أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي-الصيني وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا".

وفي وقت سابق من الجلسة، هبطت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير ومستوى قياسي مرتفع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت الأسبوع الماضي الى أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2019 بينما قفزت مخزونات نواتج التقطير الى أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017 .

