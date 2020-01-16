ترمب يهدد بفرض رسوم على صادرات السيارات الأوروبية بسبب الموقف من إيران

قال مسؤولون أوروبيون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هددت بفرض رسوم نسبتها 25% على السيارات الأوروبية إذا لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي بيان إدانة لإيران، ويقوم بتفعيل آلية تسوية المنازعات الموجودة في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا عام .2015

وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أنه لم يتضح تماما مدى الحاجة إلى هذا التهديد، خاصة وأن الأوروبيين اتخذوا بالفعل خطوة تفعيل آلية تسوية المنازعات، حيث كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أعلنت أمس تفعيلها وقالت إنها تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار.

كانت إيران قد أعلنت في الأسبوع الماضي تحللها الكامل من شروط الاتفاق بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الإرهابي، وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

يذكر أن الرئيس ترمب كان قد قرر من طرف واحد الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 وبدأ فرض سلسلة من العقوبات الصارمة على طهران رغم أن الأخيرة لم تنتهك شروط ىالاتفاق في ذلك الوقت.

ومنذ انسحاب ترمب من الاتفاق، بدأت إيران تقليص التزامها ببنود الاتفاق ورفعت مستوى تخصيبها لليورانيوم.

