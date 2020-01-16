بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بعد توقيع اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء وسجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى إغلاق قياسيا بعد أن وقًعت الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة الأولى للتجارة وتعهدها بحل نزاع بشأن الرسوم الجمركية عصف بالأسواق المالية لأكثر من عام.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 91.16 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 29030.83 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 6.14 نقطة، أو 0.19 بالمئة ليغلق عند 3289.29 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 7.37 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 9258.70 نقطة.

