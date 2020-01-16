الأسهم السعودية تفقد 42 نقطة .. المستثمرون يجنون مكاسب ارتفاع 4 جلسات

تراجعت الأسهم السعودية لتنهي سلسلة ارتفاعات دامت أربع جلسات لتغلق عند 8432 نقطة، فاقدة 42 نقطة بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة 0.58 في المائة ليغلق عند 1180 نقطة فاقدا ست نقاط.

يأتي التراجع عقب موجة من الارتفاع حقق خلالها المتعاملون مكاسب رأسمالية فضلوا جني تلك المكاسب إلى حين ظهور معطيات جديدة تحدد اتجاهاتهم، خاصة مع ترقب لتطورات العلاقات التجارية الأمريكية - الصينية. لا تزال السوق في مسار تصاعدي في ظل تفوقها على أداء متوسط 200 يوم الذي يقع عند 8420 نقطة ويمثل دعما مهما للسوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8474 نقطة، وتداولت السوق بين المكاسب الطفيفة والتراجع حتى فقدت 0.5 في المائة وتصل إلى 8432 نقطة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8432 نقطة فاقدا 42 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وتراجعت قيم التداول 5 في المائة بنحو 224 مليون ريال لتصل إلى 4.2 مليار ريال، بمعدل 23 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 217 مليون سهم، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.38 في المائة. تراجعت الصفقات 6 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 185 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 1.58 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.59 في المائة. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 872 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 15 في المائة بقيمة 624 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 553 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أسمنت حائل" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 14.16 ريال، يليه "أسمنت أم القرى" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 25.35 ريال، وحل ثالثا "أكسا التعاونية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 31.45 ريال. تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 10.04 ريال، يليه "أسواق العثيم" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 89 ريالا، وحل ثالثا "المواساة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 84 ريالا. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 415 مليون ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 372 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 205 ملايين ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية