الكوارث الطبيعية والأضرار الاقتصادية «1من 3»

لا تزال صور الدمار التي أعقبت الإعصار هايان الذي ضرب الفلبين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، حية في أذهاننا. وهي تستدعي مشاهد مماثلة للدمار الذي أعقب تسونامي الكبير الذي ضرب جنوب آسيا عام 2004 وإعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2005. ولا تقتصر الأضرار على الآثار المباشرة.

وحينها نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في صفحتها الأولى تقريرا إخباريا محزنا وصفت فيه محنة شاب في الفلبين تعرض لكسر بسيط في ساقه بعد إعصار هايان. وظل خمسة أيام راقدا على سرير طبي في مستشفى محاطا بأولاده في انتظار العلاج، ليقضي نحبه في نهاية الأمر بسبب تلوث الإصابة.

ولا غرابة أن تكون للكوارث آثار نفسية تدوم طويلا. فإضافة إلى التكلفة الإنسانية المباشرة والفورية، يؤدي وقوع الكوارث في الأغلب إلى زيادة حدة الفقر وتقويض الرفاهية الاجتماعية. وتكون البلدان النامية -وفئاتها السكانية الأكثر ضعفا- في وضع خطر بشكل خاص.

فهل هناك كوارث طبيعية أكثر عددا اليوم، وأشد وطأة من كوارث الأمس؟ أم أننا ببساطة أكثر علما بسبب التغطية الإعلامية الحية والحديثة والمستمرة على مدار الساعة؟ وماذا عن استجابتنا؟ وهل وضعنا بما لدينا من تكنولوجيا واتصالات متطورة تصورات لسبل التأهب والاستجابة لهذه الكوارث بطريقة تنقذ الأرواح وتحد من الضرر الاقتصادي؟

وعلى مدى الـ50 عاما الماضية زاد فعليا تواتر الكوارث الطبيعية. وقد حدث تحسن كبير جدا في إبلاغ الكوارث، لكن كما هو موثق حدثت أيضا زيادة في عدد الكوارث المناخية وشدتها، ويتركز عدد أكبر من الأشخاص والأصول المادية في المناطق المعرضة للخطر. ومن المثير للاهتمام أن عدد الكوارث المبلغة في العقد الماضي انخفض بشدة، إلا أن الزيادة استمرت في عدد الأشخاص الذين تضرروا من الكوارث والتكاليف المتصلة بها.

وتكون الكوارث الطبيعية أكثر شيوعا، والمتضررون منها أكثر عددا في الاقتصادات النامية "جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل حسب تعريف البنك الدولي" مقارنة بالدول الأخرى، فمنذ الستينيات، كان نحو 99 في المائة من الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية يعيشون في اقتصادات نامية "87 في المائة في الدول متوسطة الدخل، و12 في المائة في الدول منخفضة الدخل"، و97 في المائة من جميع الوفيات المتصلة بالكوارث الطبيعية حدثت في تلك الدول "64 في المائة في الدول متوسطة الدخل، و32 في المائة في الدول منخفضة الدخل". وقياسا على مساحة الأرض وعدد السكان، فإن الدول الجزرية الصغيرة هي الأكثر معاناة من حيث تواتر وقوع الكوارث الطبيعية. ففي شرق منطقة البحر الكاريبي، يمكن أن يتوقع حدوث كارثة طبيعية كبيرة تتجاوز أضرارها 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي كل عامين أو ثلاثة أعوام.

وتم تجهيز الاقتصادات المتقدمة بشكل أفضل لاستيعاب تكاليف الكوارث الطبيعية وذلك لأن بإمكانها اللجوء إلى التأمين الخاص، والمدخرات المحلية الأعلى، والتمويل من السوق. فضلا على ذلك، فإنها تخصص قدرا أكبر من مواردها للحد من مواطن الضعف بوضع وإنفاذ قوانين للبناء على سبيل المثال.

ورغم أن القيمة الدولارية للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية تكون أكبر بكثير في الاقتصادات المتقدمة بسبب كمية رأس المال وتركزه، لكن كنسبة مئوية من الثروة الوطنية والناتج فإن الضرر يكون عادة أكبر في الاقتصادات النامية. فعلى سبيل المثال، قدرت التكاليف المباشرة للزلزال الكبير الذي ضرب اليابان عام 2011 بنحو 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ وفي هايتي، تجاوزت التكاليف المباشرة لزلزال 2010 بكثير مجموع إجمالي الناتج المحلي ذلك العام.

ويرجح أن الأشخاص في الاقتصادات النامية أكثر عرضة للعيش في المناطق المعرضة للخطر، وغالبا ما تكون لدى تلك الدول بنية تحتية ضعيفة. وتعتمد الدول النامية بدرجة أكبر على قطاعات مثل الزراعة والسياحة التي تعتمد على الطقس. وعلاوة على ذلك، تكون قطاعاتها الاقتصادية أكثر ترابطا، ما يجعل اقتصادات تلك الدول أكثر عرضة للصدمات في قطاعات أخرى، بما في ذلك من خلال البنية التحتية وصلات الملكية عبر القطاعات. ومع ذلك، تفتقر هذه الاقتصادات إلى آليات كافية للتجاوب مع حالات الطوارئ.

ويكون الأشخاص الأضعف في المجتمع في كل من الدول مرتفعة ومنخفضة الدخل، هم الضحايا الرئيسين للكوارث الطبيعية. إذ لا يكون لدى هؤلاء سوى مدخرات ضئيلة، إن وجدت، لتمويل الاستهلاك الراهن، ويؤدي تصرفهم في أي رأسمال محدود لديهم، مثل الماشية، إلى خفض قدراتهم الإنتاجية ودخولهم مدى الحياة. كذلك فإن مهاراتهم في العمل وفرص تنقلهم محدودة، ويؤدي وقوع آثار غير مباشرة، مثل التضخم، إلى الإضرار بهم بصورة غير متكافئة. "غالبا ما يرتفع التضخم بعد حدوث كارثة طبيعية، عندما يؤدي النقص في السلع والخدمات الأساسية إلى ضغوط على الطلب". وتزيد كل هذه العوامل من الخسائر الدائمة في مجال الرفاهية الاجتماعية... يتبع.