ما رأي الناس وما أهميته؟ «2 من 3»

من الضروري أن تحظى مجموعة البنك الدولي بثقة الحكومات والشركاء أصحاب المصلحة الرئيسين في الدول النامية الذين تساندهم حتى يتحقق تعاون جدي وفعال لدعم تحسين النواتج القطرية. وتحظى المؤسسة بالثقة على مختلف المستويات استنادا إلى عدد من المعايير، منها على سبيل المثال لا الحصر خبرتها، وتفهمها لطبيعة الاقتصاد السياسي، وما يتمتع به من روح الابتكار، والقدرة على الوصول، واستجابته، لكن في نهاية المطاف تظل الثقة ركيزة أساسية في كل هذه الخصائص.

وينبغي أيضا أن تتمتع مجموعة البنك الدولي بالثقة في إطار صلاحياتها لعمل ما هو أفضل للدول المقترضة.

ولفهم درجة الثقة التي يكنها أصحاب المصلحة في المجموعات والمنظمات والمؤسسات الأخرى أهمية أيضا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي تساندها مجموعة البنك. تخيل مشروعا لإصلاح قطاع الكهرباء يتطلب من المواطنين ومنشآت الأعمال تغيير سلوكياتهم: إطفاء الأنوار، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة، وتحديث المباني التجارية، والاستثمار في ماكينات أو مبردات ذات كفاءة في استهلاك الطاقة. فأي الفئات، والمنظمات، والمؤسسات يمكنها القيام بدور داعية موثوق به للدعوة من أجل المساندة والتغيير السلوكي مع سعي الحكومة إلى حشد التأييد للبرنامج؟

يمكن استنادا إلى النتائج التي تتوصل إليها استطلاعات الرأي التي تقيس الثقة توجيه الأعمال القطرية للمنظمات. ويمكن أن تسهم تلك البيانات في تحديد من تستطيع الحكومات الدخول معهم في شراكة من أجل تحقيق أكبر الأثر: هل ينبغي للحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة الدخول في شراكة أو علاقة تعاون مع منظمات غير حكومية والقطاع الخاص المحلي والمؤسسات الدينية و/ أو خبراء فنيين من أجل الدعوة إلى التغيير السلوكي والمساعدة على إدراك حقيقة مشاريع العمليات، وكسب التأييد لجهود الإصلاح في مختلف الأوساط المعنية؟ دعونا نسترشد في هذا الشأن بنتائج استطلاعات الرأي "بمعنى الاستعانة بخبراء وعلماء محليين للدعوة إلى التغيير بدلا من الاعتماد على مدير إعلانات"، وبالتالي، من الذي يثق به الناس؟

يتيح تقرير التأثير العالمي 2019 لشركة إبسوس لحساب منتدى هاليفاكس للأمن الدولي الذي صدر هذا الشهر نظرة ثاقبة في رأي المواطنين بشأن تأثير مجموعة متنوعة من المؤسسات، منها مجموعة البنك الدولي. ومن بين المؤسسات متعددة الأطراف تأتي مجموعة البنك الدولي في مركز أدنى من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأربع على الأقل من دول مجموعة السبع من حيث التصورات بشأن التأثير الإيجابي.

في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تساندها مجموعة البنك الدولي، لمسنا بعض الشواهد بشأن الثقة من برنامج استطلاعات الرأي القُطرية لمجموعة البنك الدولي، ولا سيما إلى أي مدى يشعر قادة الرأي ومتخذو القرار بالثقة بأن المؤسسات "تفعل الصواب". وتظهر البيانات وجهات نظر إيجابية عن مجموعة البنك الدولي، لكنها تنطوي أيضا على بعض المحاذير: أولا استطلاع الرأي الذي أبلغ المشاركون فيه بأنه نشاط لمجموعة البنك الدولي قد ينطوي على تحيز وانحراف في تحديد تقييماتهم، وثانيا استطلاعات الرأي تظهر في العادة أن زيادة التعرف على مجموعة البنك الدولي ترتبط باعتناق وجهات نظر أكثر إيجابية "قادة الرأي أكثر دراية بكثير بمجموعة البنك من المواطنين" ... يتبع.