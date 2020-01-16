مُرَادِفات الفعل "لَهِثَ"

كثيرا ما نسمعهم يقولون: لَهَثَ – بفتح الهاء، وهذا الضبط غير صحيح، والصواب أن يقال: لَهِثَ – بكسر الهاء. ونجد في المعاجم اللغويَّة بعض الكلمات التي ترادف الفعل “لَهِثَ” عند من يقول بالترادف ومنها: تَعِبَ، ونَصِبَ، وأعْيَا، وكابَدَ، وعَطِشَ، وظَمِىءَ، وصَدِيَ، وهَامَ، وأسباب وجود هذه المترادفات في اللغة العربية كثيرة، منها: غزارة الألفاظ، وتعدُّد اللهجات، واقتراض كثير من الألفاظ من اللغات الأخرى وتعريبها، واستعمال المعنى المجازي للكلمة وتحوَّل كثير من الصفات إلى أسماء.