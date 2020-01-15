"سامبا": تدريب الموظفين على جودة التعامل مع العملاء ذوي الإعاقة

أبرمت مجموعة سامبا المالية اتفاقية تعاون مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية، يتولى الأخير بموجبها تقديم برنامج تدريبي لموظفي المجموعة حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة تحت مظلة مبادرة برنامج "مُدرك".

ويستهدف البرنامج التدريبي لموظفي سامبا الذي انطلقت مرحلته الأولى اليوم ، إلى التعريف بخصائص ذوي الإعاقة، وتمكين التعامل مع منتسبي البرنامج بالطرق الصحيحة، بما يكفل تقديم الخدمات لهم وفق جودة عالية، تحقق رضا العملاء من ذوي الإعاقة، والاستجابة لاحتياجاتهم على نحو مميز.

واعتبر محمد بن عبدالله آل الشيخ نائب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين بمجموعة سامبا المالية، أن تنفيذ هذه المبادرة التدريبية بالتعاون مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية يأتي في إطار التزام سامبا بمسؤولياته تجاه رفع جودة الخدمات المقدمة لعملائه من مختلف الشرائح وفي مقدمة هؤلاء الأفراد من ذوي الإعاقة، وذلك عبر تعزيز مستوى الوعي والتثقيف لدى موظفي البنك بالسبل السليمة لكيفية التعامل معهم، وتفهم احتياجاتهم وتلبيتها وفق أعلى مستويات الكفاءة، لافتاً إلى أهمية مبادرة "مدرك" في تهيئة بيئة تواصل فاعلة بين موظفي البنك وعملائه من ذوي الإعاقة، تقوم على أساس التفهّم التام لحقوقهم وواجباتهم من قبل الموظفين.

وأعرب آل الشيخ عن ثقته بأن يسهم البرنامج التدريبي في إحداث نقلة نوعية في معايير التعامل مع عملاء البنك من ذوي الإعاقة، وأن يكون له أثره الإيجابي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل سامبا، بالنظر إلى كفاءة مبادرة "مدرك" من حيث مساقاتها التدريبية المتقدمة، وتميز طاقمها التدريبي.

من ناحيته أكد عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك الحربي أن مبادرة برنامج (مدرك) تهدف إلى رفع مستوى الإدراك لدى موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمفاهيم الإجرائية لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة، وكذلك إدراك الموظفين المعنيين لحقوق وواجبات ذوي الإعاقة.

وأشار الحربي إلى أن مجموعة سامبا المالية تعد من أولى الجهات المبادرة في تبني برنامج (مدرك) حرصًا منها على إدراك موظفيها لكيفية التعامل مع جميع فئات العملاء من ذوي الإعاقة. وسيتم تقديم البرنامج على ثلاث مراحل تستهدف كل مرحلة ثلاثين موظفاً، ويقدم البرنامج مجموعة من الخبراء المتخصصين.