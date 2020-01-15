أمريكا تحذر مواطنيها في الصين من تفشي الالتهاب الرئوي

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الموجودين في الصين من تفش للالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط البلاد والذي يُعتقد أن سببه سلالة جديدة من فيروس كورونا أودت بحياة شخص واحد.

ويأتي التفشي قبل عطلة العام القمري الجديد في أواخر يناير، عندما يسافر كثير من الصينيين إلى بلداتهم أو إلى الخارج. وتتخذ منظمة الصحة العالمية والسلطات الصينية خطوات لضمان ألا تتسع رقعة انتشار المرض بحسب ما ذكرت "رويترز".

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وأشار تنبيه الخارجية الأمريكية إلى تحذير للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حثت فيه المواطنين الذين يسافرون إلى ووهان في الصين على تجنب مخالطة الحيوانات والابتعاد عن أسواقها وعدم تناول منتجاتها، وذلك إلى جانب إجراءات احتياطية أخرى.

وطلبت كذلك من المواطنين الذين يزورون ووهان ويشعرون بأعراض مرضية التماس الرعاية الطبية.

