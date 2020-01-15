نجاة صبية من الموت بعد أن دفنتها الثلوج 18 ساعة في كشمير

نجت صبية عمرها 12 عاما من الموت اليوم الأربعاء بعد أن دفنتها الثلوج لمدة 18 ساعة إثر اجتياح انهيار جليدي منزل أسرتها في كشمير باكستان.
وتذكرت سامينا بيبي صراخها وهي محاصرة طلباً للنجدة بينما كانت تبكي مستلقية في غرفة تحت غطاء من الثلوج.
وقال مسؤولون باكستانيون إن إجمالي القتلى جراء الانهيارات الجليدية التي وقعت يوم الاثنين في وادي نيلوم بالإقليم الواقع على الهيمالايا والمتنازع عليه بين باكستان والهند زاد إلى 74 قتيلا. ويواصل رجال الإنقاذ انتشال الجثث.
وكانت سامينا واحدة من المحظوظين. وقالت لرويترز وهي راقدة في سرير بمستشفى في مظفر أباد تتلقى فيه العلاج مع عشرات المصابين الآخرين بعد نقلهم جوا من منطقة الانهيار الجليدي "كنت أظن أنني سأموت هناك".
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