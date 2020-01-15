الخزانة الأمريكي: المرحلة الثانية من الاتفاق الصيني تشمل تخفيف الرسوم

ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن المرحلة المقبلة من اتفاق تجاري مع الصين سوف تؤدي إلى إلغاء الرسوم الأمريكية على السلع الصينية، بينما نوه إلى أن عدم التزام بكين بالمرحلة الأولى من الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى فرض رسوم جديدة.

وقال منوشين لقناة "سي إن بي سي" قبل التوقيع الرسمي على "المرحلة الأولى" من الاتفاق: "الخطوة الأولى تركز حقا على التنفيذ، ولكن هذا يعطي الصين حافزا كبيرا للعودة إلى الطاولة والموافقة على المسائل الإضافية العالقة بدون حل".

وأضاف منوشين للقناة : "مثلما كان هناك تخفيف في الرسوم في هذا الاتفاق، سوف يكون هناك تخفيف إضافي في المرحلة الثانية".