"داو جونز" يهبط بعد خسائر أسهم البنوك

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند البدء اليوم الأربعاء متأثرا بخسائر لأسهم البنوك بعد نتائج مخيبة للآمال من جولدمان ساكس، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل اتفاق مبدئي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبدأ داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 37.87 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 28901.80 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 0.88 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 3282.27 نقطة.

لكن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع 2.43 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 9253.76 نقطة.