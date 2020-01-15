أوبك تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في عام 2020

قالت أوبك اليوم الأربعاء إنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها الخام في عام 2020 حتى مع ارتفاع الطلب العالمي.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها عن السوق أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة، الذي شهد زيادة في السنوات الأخيرة بفضل النفط الصخري، من سوائل النفط ما إجماليه 20 مليون برميل يوميا للمرة الأولى.

وأضافت أن الإنتاج الأمريكي سيبلغ 20.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2020، ليلبي تقريبا الطلب في الولايات المتحدة البالغ 21.34 مليون برميل يوميا.

وخفضت أوبك توقعات الطلب على نفطها في 2020 بواقع 0.1 مليون برميل يوميا إلى 29.5 مليون برميل يوميا.

ويمثل ذلك تراجعا بنحو 1.2 مليون برميل يوميا عن مستواه في عام 2019 كاملا ويتماشى مع مستوى الإنتاج المسجل في ديسمبر حين نزلت حصة أوبك من الانتاج العالمي بواقع 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 29.4 بالمئة.

وقالت أوبك إنها رفعت توقعاتها الكلية لنمو الطلب على النفط في 2020 بمقدار 0.14 مليون برميل يوميا إلى 1.22 مليون برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس تحسن الآفاق الاقتصادية وزيادة الطلب في الهند والصين. وإذا تحقق النمو فسيزيد 30 بالمئة عن 2019.

