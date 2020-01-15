الأسهم الأوروبية مستقرة مع ترقب اتفاق التجارة

استقرت الأسهم الأوروبية قبل توقيع اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة إذ أدت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بأن الرسوم المفروضة على الصين ستبقى في الوقت الحالي إلى انحسار التفاؤل إلى حد ما.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بواقع 0.04 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش.

وقال وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوتشين إن الرسوم على السلع الصينية باقية حتى المرحلة الثانية من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني. وجاءت تصريحاته قبل ساعات من توقيع اتفاق يهدف لتهدئة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان قطاع الرعاية الصحية الأفضل أداء في منطقة اليورو بقيادة مكاسب شركة الأدوية السويدية أورفان بايوفيتروم وتبلغ 2.8 بالمئة.