أسهم اليابان تتراجع بسبب تصريحات الرسوم التي حدت من التفاؤل

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي استمر على مدى الجلسات الثلاث السابقة بعدما قال مسؤول تجاري أمريكي كبير إن الرسوم الحالية على السلع الصينية ستظل قائمة في الوقت الحالي ما دفع المستثمرين لجنى أرباح بعد المكاسب الأخيرة.

ونزل المؤشر نيكي 0.45 في المائة إلى 23916.58 نقطة متراجعا من أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي لامسه في اليوم السابق عند 24060 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المائة إلى 1731.06نقطة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر إنه لا يوجد اتفاق مع الصين بشان تخفيضات رسوم إضافية ليطفئ الحماس في السوق حيال الاتفاق التجاري المنتظر بحسب ما نشرت"رويترز".

ومن المنتظر أن يُكشف النقاب عن تفاصيل الاتفاق في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش عندما يوقع البلدان عليه رسميا.

وباع مستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الاخيرة لتنزل أسهم من بينها سوني 1.9 في المائة ومجموعة سوفت بنك 1.4 في الما ئة وكينيس 1.2 في المائة.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي نحو 20 في المائة من أدنى مستوى له في أغسطس بفضل آمال هدنة في نزاع الرسوم الجمركية.