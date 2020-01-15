واردات الصين النفطية ترتفع 9.5 % في 2019 .. السعودية تزيح روسيا من الصدارة

أظهرت بيانات أمس، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 9.5 في المائة على أساس سنوي في 2019، لتسجل مستوى قياسيا للعام الـ17 على التوالي، في الوقت الذي عزز فيه نمو الطلب من المصافي الجديدة، التي شيدت في العام الماضي مشتريات أكبر مستورد في العالم للخام.

وفي العام الماضي، استوردت الصين رقما قياسيا بلغ 506 ملايين طن من النفط الخام بحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك. ويعادل ذلك 10.12 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات "رويترز" المستندة إلى البيانات.

وتسجل واردات الصين من النفط مستويات قياسية كل عام منذ 2003 بحسب بيانات الجمارك من رفينيتيف أيكون.

وذكرت الجمارك أن الواردات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بلغت 45.48 مليون طن. ويعادل ذلك 10.71 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات "رويترز"، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق على أساس يومي، ويقل عن الرقم القياسي البالغ 11.13 مليون برميل يوميا المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

وتعادل الزيادة السنوية 882 ألف برميل يوميا من المشتريات الإضافية، لأسباب على رأسها الطلب من المصافي الجديدة التي أضافت 900 ألف برميل يوميا إلى قدرات الصين لمعالجة النفط، على الرغم من أن بعض الوحدات بدأت العمل فقط في كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وأضافت "هنجلي" للبتروكيماويات و"تشجيانج" للبتروكيماويات، اللتان تسيطر عليهما "تشجيانج رونج شنج" القابضة، قدرات معالجة بواقع 400 ألف برميل يوميا لكل منهما، تتركز في الأساس بإنتاج البتروكيماويات. وعزز هذا واردات الصين من النفط الخام، ولا سيما من السعودية، ما ساعد المملكة على استعادة لقبها، كأكبر مورد للخام إلى الصين، من روسيا. في غضون ذلك، بلغت واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك إمدادات الوقود كغاز طبيعي مسال وعبر خطوط الأنابيب، 9.45 مليون طن وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق على أساس شهري.

وزادت واردات 2019 بنسبة 6.9 في المائة إلى 96.56 مليون طن، مع تباطؤ النمو السنوي من 31.9 في المائة وهو المعدل المسجل في 2018.