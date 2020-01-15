«سامبا» يقدم عروض تمويل عقاري حصرية لمنسوبي وزارة التعليم

أبرمت مجموعة سامبا المالية اتفاقية تعاون جديدة مع "الإسكان المؤسسي" التابع لوزارة الإسكان، تقدم بموجبها "المجموعة" حلولا تمويلية عقارية مميزة وحصرية لمنسوبي وزارة التعليم، لغرض تمكينهم من امتلاك السكن الملائم وفق مزايا تمويلية خاصة.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، كل من محمد بن عبدالله آل الشيخ نائب الرئيس التنفيذي، وكبير الإداريين في مجموعة سامبا المالية، وعبدالله بن سعيد المشرف العام على الإسكان المؤسسي في وزارة الإسكان، وذلك في مقر وزارة التعليم في الرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية كحلقة إضافية ضمن سلسلة الشراكة القائمة بين "سامبا" ووزارة الإسكان، التي تستهدف تعزيز مساهمة البنك في ترجمة مبادرات وبرامج وزارة الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفق رؤية المملكة 2030، عبر تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة أمامهم، لتمكينهم من امتلاك السكن الملائم وفق شروط ميسرة.

وسيقدم "سامبا" بموجب الاتفاقية لعملائه من منسوبي وزارة التعليم على اختلاف فئاتهم، عروضا تمويلية عقارية استثنائية مدعومة بنسبة ربح خاصة ومخفضة، وتسهيلات حصرية، لغرض مساندتهم في الحصول على السكن المناسب بسهولة ويسر.

وأكد محمد بن عبدالله آل الشيخ نائب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين في مجموعة سامبا المالية عقب توقيع الاتفاقية على اعتزاز "سامبا" بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع وزارتي الإسكان والتعليم، وما تضيفه من عنوان جديد للشراكة المتينة، التي تجمع البنك بوزارة الإسكان، معتبرا أن "سامبا" حريص على توفير التسهيلات كافة، التي من شأنها تمكين منسوبي وزارة التعليم من الحصول على السكن المناسب، وذلك انطلاقا من دوره التنموي الريادي.

وأضاف آل الشيخ أن "سامبا" سيعمد ومن خلال هذه الاتفاقية إلى تسخير إمكاناته كافة لغايات تسهيل إجراءات الحصول على التمويل العقاري للمتقدمين من منسوبي وزارة التعليم، وذلك وفق مزايا حصرية تعزز من القيمة المضافة، التي تتمتع بها حلول التمويل العقاري المقدمة من قبل البنك، وبشكل يليق بالدور المميز، الذي تضطلع به وزارة التعليم ومنسوبوها في دعم نهضة المجتمع وبناء إنسانه.

وتعد مجموعة سامبا المالية من أبرز الشركاء التمويليين لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث ترتبط "المجموعة" باتفاقيات تعاون عديدة مع الجانبين لتنفيذ منظومة البرامج السكنية الرامية لتوسيع نطاق امتلاك السكن من قبل المواطنين بما ينسجم ورؤية المملكة 2030.