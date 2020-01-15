«مدن» تشارك في المعرض السعودي للطباعة والتغليف والبلاستيك والصناعات البتروكيماوية

تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في المعرض السعودي للطباعة والتغليف والبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2020 في نسخته الـ17، الذي يقام تحت رعاية بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 13 إلى 16 كانون الثاني (يناير) 2020.

وقال المهندس خالد بن محمد السالم مدير عام "مدن"، إن المعرض يعد من أشهر الفعاليات المتخصصة في المملكة، كونه يمثل أكبر تجمع لصناع القرار والخبراء والمصنعين والموردين من القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي في هذا المجال، بهدف تسليط الضوء على إمكانات قطاع البلاستيك والبتروكيماويات والطباعة والتغليف، وما يشهده من تطورات تقنية وابتكارات على المستوى العالمي.

وأوضح أن "مدن" إضافة إلى رعايتها للمعرض كشريك ممكن للصناعة، تستعرض عبر جناح خاص ومن خلال الجلسات الفرص الاستثمارية التي تحتضنها المدن الصناعية في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات والطباعة والتغليف، وأيضا المزايا والمحفزات التي تقدمها لشركائها في القطاع الخاص لتعزيز دورهم في التنمية الصناعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشيا مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على الصناعة كخيار أمثل لتنويع الاقتصاد الوطني.

وقال، إن المدن الصناعية التابعة لـ"مدن" تضم عديدا من الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية والطباعة والتغليف، و"نسعى إلى جذب مزيد منها للمساعدة في تنمية المناطق الواعدة، ولذا نستهدف من خلال المعرض تعزيز الشراكات القائمة وبناء أخرى جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتعرف على أبرز التقنيات والتطورات في هذه القطاعات النوعية ونقلها إلى مدننا الصناعية".

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.