الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسب بفعل تقرير عن الرسوم الجمركية

تباين أداء الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، لتتراجع عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها خلال المعاملات، عقب تقرير بأن الولايات المتحدة ستبقي على الأرجح على رسوم مفروضة على السلع الصينية لما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 32.15 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة ليصل إلى 28939.2 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.04 نقطة أو 0.15 بالمئة ليسجل 3283.09 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 22.60 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 9251.33 نقطة.

