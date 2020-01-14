خادم الحرمين الشريفين يوافق على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، تضمنت تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين .

وشملت الموافقة على تجديد عضوية كلٍ من (الدكتورة إيناس العيسى، والدكتور زهير العبدالجبار، والدكتور عبدالله الوهيبي) لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تضمنت الموافقة على تعيين كلٍ من (الدكتورة ايمان المطيري، والدكتور وليد أبو الفرج، والدكتور أيمن عبده) كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة.

ورفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عمومًا ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصًا، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما .

وأكد الوزير حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.

