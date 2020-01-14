تحذير مستشفيات العالم .. فيروس تاجي سريع الانتشار

حذرت منظمة الصحة العالمية مستشفيات العالم، من فيروس تاجي جديد انتقل بين البشر بشكل محدود في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة بالأساس، موضحة أنه من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع، بحسب "رويترز".

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة صحافية في جنيف، إن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حالة انتشار الفيروس، بما في ذلك احتمالية "الانتشار السريع" في بيئة للرعاية الصحية، مضيفة، "نترقب شيئا ما، وهو أمر محتمل، ونحتاج إلى الاستعداد".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أخيرا، أن ظهور مرض الالتهاب الرئوي الذي أودي بحياة شخص في الصين وأصاب 40 آخرين، نتيجة الفيروس، مرتبط بسوق واحدة لبيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان في وسط الصين.

وكانت السلطات التايلاندية قد قالت أمس الأول إنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين.

وجرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان في وسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية.

وتسبب بعض الفيروسات التاجية نزلات البرد، في حين أن البعض الآخر موجود في الخفافيش والإبل وحيوانات أخرى، وتتطور إلى أمراض أكثر حدة.

وتشمل الأعراض الشائعة للإصابة بهذه الفيروسات، سيلان الأنف والصداع والسعال والحمى، وضيق التنفس وآلام الجسم، وفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.