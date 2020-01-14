"تويتر" ينعش "بيتكوين" بالسماح بإرسال الأموال

كشفت تقارير صحافية، عن نية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السماح لأول مرة بإرسال مستخدميه الأموال إلى بعضهم بعضا، بحسب "سبوتنيك".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "تويتر" سيتيح ميزة دفع جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم بعضا، متوقعا أن تكون تلك الخدمة جاهزة للانطلاق رسميا في منتصف العام الجاري.

وتعمل تقنية "دفع تويتر" على استخدام العملة الرقمية "بيتكوين" وسيلة للدفع المباشر بين المستخدمين.

وسيساعد "تويتر" على تنفيذ تلك المهام شركة "سكوير" للخدمات المالية، التي تركز نشاطها في الخدمات التجارية وخدمات الدفع بواسطة الهواتف المحمولة. ويعد هذا القرار بمنزلة إنعاش قوي من "تويتر" لعملة "بيتكوين" الرقمية.

وقال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، "بيتكوين ستكون يوما ما عملة الإنترنت، وسندمج مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت".

وأوضح دورسي، أنه يأمل أن يؤدي تفعيل تلك الميزة إلى زيادة انتشار عملة "بيتكوين" في قارة إفريقيا.