ارتفاع متوسط لأسعار المستهلكين في أمريكا خلال ديسمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة طفيفة في ديسمبر لتنحسر ضغوط التضخم الشهري الكامنة، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار العام الحالي على الأقل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.3 بالمئة في نوفمبر. وتتباطأ الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين منذ قفز 0.4 بالمئة في أكتوبر. وفي الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر، ارتفع المؤشر 2.3 بالمئة بعد صعوده 2.1 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة في ديسمبر وصعوده 2.3 بالمئة على أساس سنوي.

وباستبعاد أسعار الأغذية والطاقة المعروفة بتقلبها الشديد، يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع 0.1 بالمئة بعد صعوده 0.2 بالمئة في نوفمبر.