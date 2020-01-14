في 2019.. الشركات الألمانية الناشئة تحصل على استثمارات قياسية

أظهرت دراسة حديثة أن الشركات الألمانية الناشئة حصلت على استثمارات قياسية مجددا خلال عام 2019.

وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست أند يونج"، تلقت الشركات الناشئة في ألمانيا العام الماضي استثمارات بقيمة 6.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 36% مقارنة بعام 2018 (4.6 مليار يورو)، وهو العام الذي سجلت فيه الاستثمارات في الشركات الناشئة رقما قياسيا أيضا.

وقال مدير الإدارة التنفيذية لفرع شركة "إرنست أند يونج" في ألمانيا، هوبرت بارت، اليوم: "طفرة الاستثمار مستمرة بلا هوادة"، مضيفا أن الشركات الناشئة المستقرة لم تجد صعوبة كبيرة في الحصول على تمويلات كبيرة لأفكارها، مثل خدمات التنقل وحلول البرمجيات وتطبيقات التمويل.

وجاء في الدارسة، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أنه تم إبرام 13 صفقة مع شركات ناشئة ارتفعت قيمتها عن 100 مليون يورو العام الماضي، بزيادة مقدارها الضعف مقارنة بعام 2018.

وكان المستفيدون الرئيسيون من هذا الاستثمار هم شركة FlixMobility ومقرها ميونخ، والمعروفة بخدمات حافلات المسافات الطويلة في ألمانيا والخارج، وتطبيق السفر GetYourGuide، ومنصة السيارات المستعملة Frontier Car Group، والمصرف الإلكتروني N.26.

وقال بيتر لينارتس من شركة "إرنست أند يونج": "المستثمرون من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة النشيطون على المستوى الدولي والقادمون من الولايات المتحدة وبريطانيا وآسيا يهتمون بشكل خاص بالصفقات الكبيرة".

وتصدرت العاصمة الألمانية برلين قائمة المدن الألمانية التي تجتذب الاستثمار للشركات الناشئة، حيث بلغت الاستثمارات فيها وحدها العام الماضي 3.7% ، لتشكل بذلك 60% من إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة على مستوى ألمانيا.