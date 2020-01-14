اختيار المخرج سبايك لي لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان 2020

قال منظمون اليوم إن الاختيار وقع على المخرج الأمريكي سبايك لي لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2020.

وسيرأس لي (62 عاما) اللجنة التي ستمنح جائزة السعفة الذهبية في الدورة رقم 73 للمهرجان خلفا للمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال لي في بيان "يشرفني أن أكون أول شخص من الشتات الأفريقي (في الولايات المتحدة) يتم تعيينه رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان كان".

وكان فيلم لي الأخير (بلاك كلانزمان) "كلانزمان الأسود" قد حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كان عام 2018.

ويقام مهرجان كان هذا العام في الفترة من 12 إلى 23 مايو.

وستعلن بقية أسماء أعضاء لجنة التحكيم والأفلام التي ستُعرض ضمن برنامج المهرجان في منتصف شهر أبريل.