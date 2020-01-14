بعد إسقاط وسم الصين كمتلاعب بالعملة.. الين يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر

هوى الين الياباني لأدنى مستوياته في 8 أشهر، بينما صعد اليوان الصيني لأعلى مستوى منذ يوليو اليوم بعد أن أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية قرارها الذي يعود إلى أغسطس بوسم الصين كمتلاعب بالعملة.

وارتفع الدولار بما يصل إلى 0.3 بالمئة إلى 110.22 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مايو أمام عملة الملاذ الآمن. وسجل في أحدث تعاملات 109.935 ين، وفقا لـ"رويترز".

وفي المعاملات المحلية، ارتفع اليوان إلى 6.8731 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو تموز. وكان في أحدث تسوية عند 6.8842.

وصعد اليوان أيضا في المعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ بلغ 6.8662 يوان قبل أن يتراجع.

وفي أوروبا، شهد الجنيه الاسترليني مزيدا من التراجع اليوم، ليبلغ أدنى مستوى في 7 أسابيع أمام اليورو عند 85.95 بنس.

وتلقى اليورو دعما بعض الشيء بزيادة الإقبال على المخاطرة، ليبتعد عن أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.10855 دولار الذي بلغه يوم الجمعة. وكان في أحدث التعاملات عند 1.11385 دولار.