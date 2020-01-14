"مدن" تشارك في المعرض السعودي للطباعة والتغليف والبلاستيك والصناعات البتروكيماوية



تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في المعرض السعودي للطباعة والتغليف والبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2020 في نسخته السابعة عشرة، الذي يقام تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2020م.

وقال مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم: إن المعرض يُعد من أشهر الفعاليات المتخصصة في المملكة، كونه يُمثل أكبر تجمع لصُنّاع القرار والخبراء والمصنعين والموردين من القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي في هذا المجال، بهدف تسليط الضوء على إمكانات قطاع البلاستيك والبتروكيماويات والطباعة والتغليف، وما يشهده من تطورات تقنية وابتكارات على المستوى العالمي.

وأوضح أن "مدن" بالإضافة إلى رعايتها للمعرض كشريك مُمكن للصناعة، تستعرض عبر جناح خاص ومن خلال الجلسات الفرص الاستثمارية التي تحتضنها المدن الصناعية في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات والطباعة والتغليف، وأيضاً المزايا والمُحفّزات التي تقدمها لشركائها بالقطاع الخاص لتعزيز دورهم في التنمية الصناعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على الصناعة كخيار أمثل لتنويع الاقتصاد الوطني، بحسب "واس".

وأضاف المهندس السالم: إن المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" تضم عديداً من الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية والطباعة والتغليف، وتسعى إلى جذب المزيد منها للمساعدة في تنمية المناطق الواعدة، ولذلك تستهدف "مدن" من خلال المعرض تعزيز الشراكات القائمة وبناء أخرى جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتعرف على أبرز التقنيات والتطوّرات في هذه القطاعات النوعية ونقلها إلى المدن الصناعية".

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، حيث تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.