انخفاض الفائض التجاري الصيني مع أمريكا إلى 296 مليار دولار في 2019

أظهرت بيانات رسمية صينية نشرت الثلاثاء أنّ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض في 2019 بنسبة 8.5% إلى 296 مليار دولار.

وبعدما سجّل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في العام 2018 فائضاً قياسياً لصالح بكين بلغ 323,3 مليار دولار، انخفض هذا الفائض في 2019 إلى 259,8 مليار دولار في العام الفائت بحسب ما نشرت "الفرنسية" في حين سجل تبادل البلدان رسوماً جمركية عقابية في إطار حرب تجارية ضارية بين أكبر اقتصادين في العالم.