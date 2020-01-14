ارتفاع نسبة الموظفين السعوديين المؤمن عليهم طبيا إلى 24.2 % في 2019

ارتفع عدد الموظفين السعوديين المؤمن عليهم صحيا بنهاية العام الماضي إلى 1.34 مليون مواطن، مشكلين نسبة 24.2 في المائة.

ووفقا لبيانات مجلس الضمان الصحي اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغت أعداد التابعين للسعوديين المؤمن عليهم خلال 2019، نحو 2.1 مليون تابع بنسبة ارتفاع 22.1 في المائة مقارنة بـ2018، ليصل إجمالي المواطنين وتابعيهم المؤمن عليهم إلى 3.5 مليون.

في حين بلغت أعداد الوافدين المؤمن عليهم طبيا في المملكة خلال 2019 نحو 8.08 مليون وافد منهم 1.86 مليون تابع، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المواطنين والوافدين المؤمن عليهم طبيا في المملكة خلال الفترة، نحو 11.17 مليون شخص.

ويتلقى المؤمن عليهم خدمات التأمين الصحي التعاوني من خلال 5202 مقدم خدمة رعاية صحية معتمد، و26 شركة تأمين صحي مؤهلة وسبع شركات مؤهلة لإدارة المطالبات تغطي أنحاء المملكة كافة.

وفيما يتعلق بالزائرين المؤمن عليهم صحيا في المملكة بلغ عددهم 624 ألفا، عبر سبع شركات مرخصة لتقديم خدمة التأمين الصحي للزائرين، علما بأن وثيقة التأمين الصحي على الزائرين تشمل جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بغرض الزيارة أو تمديدها، أو بغرض المرور ومرافقيهم، كما أن التأمين على الزائرين يشمل علاج الحالات الطارئة فقط بحد أقصى مائة ألف ريال. يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتمد بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم عند زيارة مقدم الخدمة الصحية ابتداء من الأول من يناير 2020 باعتبارها المعرِّف الأساسي للمؤمن له، ذلك لحفظ حقوق المؤمن لهم من خلال الحصول على خدمات التأمين الصحي ومواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص.