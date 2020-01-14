«نمو» تربح 201 نقطة والسيولة تصعد 47 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 2.9 في المائة بنحو 201 نقطة لتغلق عند 7173 نقطة. وارتفعت قيم التداول 47 في المائة بنحو تسعة ملايين ريال لتصل إلى 28 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 25 في المائة بنحو 107 آلاف سهم لتصل إلى 536 ألف سهم. زادت الصفقات 56 في المائة بنحو 542 صفقة لتصل إلى 1499 صفقة. تراجع سهم "الصمعاني" وحيدا بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 120.40 ريال، وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 50.50 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 75.80 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 23.74 ريال. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 11.9 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة سبعة ملايين ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة ستة ملايين ريال.