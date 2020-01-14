الغامدي قد يشتري عقده من الفيصلي

أوضحت المصادر المقربة من خالد الغامدي لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم، بأنه يسعى جادا للوصول إلى حل مرضٍ مع إدارة النادي للتنازل عن المدة المتبقية من عقده، سواء بشرائها أو الاتفاق على التنازل عن بقية مرتباته ومستحقاته ومن ثم مخالصته حتى يتثنى له الانضمام للشباب ناديه الجديد خلال هذه الفترة بدلا عن الموسم المقبل. وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد وقعت رسميا مع الغامدي، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر بعد دخول اللاعب الفترة الحرة، على أن تبدأ من الموسم المقبل.

وتأتي الخطوة استجابة لتوصية المدرب الإسباني لويس جارسيا بضرورة دعم الفريق بظهيرين أيمن وأيسر يكونان بجوار حسن معاذ وعبدالله الشامخ حيث تم ضم عبدالله الزوري، بعد الاستغناء عن صوماليا وعمران إلياس "مواليد". ويحتل الشباب المركز الثامن بـ(21 نقطة) جمعها من ستة انتصارات، وثلاثة تعادلات، وخمس خسائر، بفارق نقطة عن الفيصلي التاسع (20 نقطة) من ستة انتصارات، تعادلين، وخمس خسائر. وينتظر أن يعاود الشباب تدريباته اليوم بعد أن منح جارسيا اللاعبين راحة لمدة يومين، بعد الفوز على الحزم 1 / 0 في الجولة الـ14 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك تأهبا لمواجهة الشرطة العراقي في ربع نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.