أوجستو: مستعد لتحدي الفيصلي

تعاقدت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج رسميا مع اللاعب البرازيلي جيليرمي أوجستو لمدة موسمين بعد أن تجاوز الفحص الطبي.

وسبق لأوجستو البالغ من العمر 24 عاما أن لعب لأندية جريميو، وسبورت دي ريسيفي وبوتافوجو.

من جهته، أكد أوجستو أنه على اتم الاستعداد للتحدي بعد أن انضم إلى صفوف الفيصلي، مبديا سعادته بهذه الخطوة التي وصفها بالفرصة لإثبات جدارته، وقال "سعيد بهذه الفرصة بالانضمام إلى الفيصلي، وكذلك أتمنىأن أكون سعيدا مع الفريق وأفتخر بذلك".

وأضاف "مستعد للتحدي هنا في السعودية مع الفيصلي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير التي أعرف أنها تعشق فريقها، لتقديم موسم كبير".

ويحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة بعد خوضه 13 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.